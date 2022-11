Martim Tavares só volta em 2023: Boavista explica lesão do avançado

Jovem avançado das panteras lesionou-se nos ligamentos laterais do tornozelo direito. Enfrente "várias semanas de recuperação".

O Boavista divulgou, esta terça-feira, a natureza da lesão de Martim Tavares, avançado que saiu de maca no jogo de domingo frente ao Vizela (2-2). O jogador formado nos axadrezados lesionou-se nos ligamentos laterais do tornozelo direito e "vai ter agora várias semanas de recuperação pela frente, só devendo regressar à competição no próximo ano".

Em 11 jogos realizados esta época, a de estreia na equipa principal, marcou dois golos e fez uma assistência.