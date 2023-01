Martim Tavares começou a rolar no ataque do Boavista

Regressou à competição, em Braga, após grave lesão.

O pior já lá vai para Martim Tavares. Dois meses e meio depois de se ter lesionado nos ligamentos laterais do tornozelo direito, o avançado retomou a competição frente ao Braga (entrou em ação na ponta final) e deverá somar mais minutos, ainda como suplente utilizado, na receção ao Chaves.

A reconquista do tempo perdido será gradual, mas acredita-se que o jogador de 19 anos ainda poderá atingir o nível patenteado esta época, marcada pela estreia na equipa principal.

Com formação cumprida no FC Porto e Padroense, Martim Tavares mudou-se para o Boavista ainda júnior (2021) e impressionou na época anterior, apontando 36 golos em 29 partidas. Por essa altura, já trabalhava com a equipa principal e acabaria por ser lançado por Petit no verão passado, diante do Santa Clara, contribuindo com um golo para uma vitória por 2-1. A partir daí, somou mais 11 partidas, faturando outra vez contra o Arouca e precipitando outro golo com uma assistência no triunfo sobre o Sporting.