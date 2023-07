Martim Tavares bisa na vitória do Boavista sobre os juniores

O ponta-de-lança marcou dois do três golos da vitória diante dos sub-19, em jogo-treino.

O Boavista venceu, esta quarta-feira, a equipa sub-19 do clube, por 3-0, em mais um jogo-treino, depois de terem sido eliminados da Taça da Liga pela União de Leiria. Os golos da vitória foram apontados pelo ponta-de-lança Martim Tavares, que bisou, e pelo lateral-esquerdo Bruno Onyemaechi.

Curiosamente, o defesa, de 24 anos, que na última época se mudou do Feirense para o Bessa, falhou a Taça da Liga por questões burocráticas. No entanto, e caso se mantenha no plantel, uma vez que tem sido associado a outros emblemas, poderá ser uma peça essencial para o treinador Petit.