Marcar ao Benfica virou tradição para Gustavo Sauer

Equipa encarnada passou a ser a principal vítima do brasileiro, que continua a bater recordes. Marcar ao Benfica no dia em que completou o 100º jogo pelo Boavista "foi uma combinação quase perfeita", escreveu Gustavo Sauer, lembrando que faltou apenas conquistar os três pontos.

O Benfica passou a ser a principal vítima de Gustavo Sauer. O extremo brasileiro marcou três golos aos encarnados, todos esta época, com a particularidade de ter feito o gosto ao pé nos três jogos. Depois de marcar um grande golo na Luz, a contar para o campeonato, repetiu a proeza nas meias-finais da Taça da Liga, de penálti, e, na sexta-feira, novamente para a Liga Bwin, conseguiu mais um grande golo.

Sauer marcou novamente ao Benfica no dia em que completou o jogo 100 pelo Boavista, tendo recebido uma camisola alusiva à marca histórica, juntamente com Yusupha, que atingiu o mesmo número redondo frente aos encarnados. "Foi uma combinação quase perfeita, se tivéssemos alcançado o objetivo dos três pontos... celebrar 100 jogos com esta camisola que tanto honro e poder retribuir com um golo foi fantástico. Estou orgulhoso pelo espírito de equipa, estou muito feliz por pertencer a esta família e agradecido por todo o apoio! Vocês são únicos! Vamos por mais!", escreveu o extremo brasileiro nas redes sociais.