Mangas brilha frente ao Rio Ave e faz aumentar a cobiça

Com o inédito registo de um golo e uma assistência no mesmo jogo, igualou números de 2020/21.

Ao fazer uma assistência e um dos golos do triunfo do Boavista, por 3-2, no Bessa, sobre o Rio Ave, Ricardo Mangas conseguiu igualar o registo de 2020/21 quando ainda faltam disputar cinco jornadas para terminar o campeonato.

Nessa primeira época como jogador do Boavista, o esquerdino apontou exatamente quatro golos e assinou uma assistência em 27 jogos, faltando-lhe agora uma partida para igualar o número de participações dessa temporada.

Depois de ter estado em dúvida a sua integração no plantel no início da época, Mangas está a aproveitar bem a oportunidade que lhe foi dada. Com contrato válido até junho de 2025, o lateral-esquerdo que o Boavista contratou ao Aves no verão de 2020 é cobiçado por vários clubes - especialmente estrangeiros -, e a exibição realizada na receção ao Rio Ave poderá contribuir para aumentar o interesse dos vários pretendentes.

Esta foi a primeira vez que marcou e assistiu para golo no mesmo jogo.