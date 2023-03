Makouta: revolução e vitória no Sudão do Sul

Makouta, médio do Boavista, jogou os 90 minutos no importante triunfo em jogo de apuramento para a Taça de África das Nações

Com o boavisteiro Makouta a jogar os 90 minutos, o Congo venceu fora o Sudão do Sul, por 1-0, com o único golo do encontro a ser marcado aos 90 minutos por intermédio de Charpentier, jogador do Parma.

Depois de ter ficado no banco no passado dia 23, igualmente contra o Sudão do Sul, Makouta fez parte da revolução apresentada pelo selecionador do Congo, o belga Paul Put, tendo contribuído para o triunfo em jogo de apuramento para a Taça de África das Nações.

A vitória permitiu a subida do Congo ao segundo lugar do grupo, que garante a participação na fase final da prova, agora com seis pontos, menos três do que o Mali, que joga amanhã na Gâmbia, seleção que não conta com Yusupha por estar a recuperar de uma lesão sofrida contra o Famalicão.