Makouta e mais cinco jogadores do Boavista agitam o mercado

Médio está na lista de compras do Rennes e de outros clubes. Malheiro, Mangas e Cannon são trunfos valiosos, enquanto Gorré e Yusupha saem a custo zero.

A fazer uma temporada notável, dividindo o meio-campo com Sebastián Pérez, o congolês Makouta tem merecido muitas observações internacionais e pode ter na calha um regresso a França. O Rennes aparece como pretendente mais adiantado, mas também o Estrasburgo, Lecce, de Itália, e Galatasaray, da Turquia, não perdem de vista uma aquisição do jogador de 25 anos.

Makouta é um dos nomes que sobressai na época tranquila do Boavista, numa altura em que o conjunto de Petit ainda aspira à melhor classificação desde que regressou ao convívio dos grandes - o sétimo daria esse efeito, estando o Chaves com mais três pontos. O emblema axadrezado vai tendo também provas de bons investimentos e da construção de um plantel com valores interessantes. A boa campanha vai sendo consultada em várias partes com reflexo na esfera individual. Agora que a época está a terminar, são muitos os jogadores associados a danças de mercado, muito embora com moldes diversos. Yusupha e Gorré, dois dos melhores trunfos ofensivos, preparam-se para sair a custo zero, sendo a saída do gambiano particularmente dolorosa, após ter feito a melhor época no Bessa com 13 golos em 30 jogos.

No círculo das saídas com potenciais ganhos estão Malheiro, apontado a emblemas como Atlético Madrid, Real Sociedad e Villarreal, Mangas, nas cogitações dos italianos Génova e Salernitana, e Cannon, seguido por vários clubes.