Makouta: "Cheguei a um dos maiores clubes em Portugal"

Internacional pela República do Congo conta que Hamache lhe disse "maravilhas" do clube e define-se como um jogador que "pressiona bem" que se destaca "pela qualidade de passe".

No dia em que assinou contrato com o Boavista - válido até junho de 2024 -, Gaius Makouta garante que está "mais do que preparado para o desafio" de representar "um dos maiores clubes em Portugal".

O médio, de 24 anos, elogia a "pressão positiva de jogar no Boavista" e garante "máxima entrega para honrar a história deste grande clube".

Decisão de assinar pelo Boavista

"Dei mais um passo em frente na minha carreira, ao chegar a um dos maiores clubes em Portugal, com uma grande história e adeptos incríveis. Sei que neste clube existe a pressão de dar sempre mais e estou certo de que as minhas características e a minha forma de ser encaixam na perfeição no Boavista. Sinto-me mais do que preparado para este desafio".

Influência de Hamache e elogios ao clube

"Conversei com várias pessoas sobre o Boavista e todas me falaram maravilhas do clube. Também conversei com o Hamache, que me disse ser um clube espetacular, com um estádio incrível e adeptos incansáveis no apoio à equipa. Estou muito entusiasmado com esta oportunidade".

Adeptos

"Sei que os adeptos são exigentes e que têm sempre as expectativas muito elevadas. Da minha parte, posso garantir a máxima entrega para que o Boavista continue a honrar a sua grande história. É um clube com vários troféus conquistados, incluindo um campeonato nacional, e isso motiva qualquer jogador".

Principais características

"Sou um jogador que pressiona bem, forte fisicamente, e também me destaco pela qualidade de passe, por queimar linhas com bola e, acima de tudo, pela associação ao resto da equipa".

Ojetivos

"Chego aqui com muita confiança. Fiz uma grande temporada na Bulgária, mas vou trabalhar ainda mais para superar os anos anteriores. Para já, tenho como objetivo pessoal integrar-me bem no grupo de trabalho para fazer o maior número de jogos possível e, consequentemente, ajudar a equipa com as minhas qualidades. A nível coletivo, o objetivo traçado passa por fazer uma época mais tranquila do que a última. Se tivermos com os pés bem assentes na terra, disputando um jogo de cada vez, estou certo de que iremos alcançar a nossa meta e cumprir as expectativas do clube e dos adeptos".