Mais um reforço a caminho do Boavista: "Queremo-lo já, não para janeiro"

Alberth Elis, extremo que está perto do Boavista

Vítor Murta, presidente do Boavista, confirmou que Alberth Elis está perto de ser reforço.

Alberth Elis, extremo hondurenho que atua nos Houston Dynamo, da MLS, está muito perto de se tornar reforço do Boavista.

A garantia foi dada por Vítor Murta, presidente dos axadrezados, em declarações ao portal Diez. "Estamos a negociar, mas ele ainda não assinou contrato. Elis é um grande jogador, que nos interessa, mas estamos a negociar, a conversar... Queremo-lo já, para agora, não para janeiro", começou por referir o dirigente máximo do Boavista.

"Falta um pouco, mas creio que vamos fechar isto. Elis é um grande jogador, conhecido como o 'panterinha'. O Boavista é a 'pantera', é um casamento perfeito", brincou Murta, que já vislumbra uma dupla formada por Elis com Benguché:

"Eu não falei com o Elis, o meu diretor desportivo é que falou. Faria dupla com o Benguché, há algum tempo que vimos os jogadores e queremos o Benguché com o Elis", rematou Vítor Murta.