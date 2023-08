Má notícia no Boavista: César Dutra sofreu lesão grave e será operado

João Gonçalves deverá ser o titular na baliza frente ao Benfica.

O guarda-redes do Boavista César Dutra sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito durante a pré-época, onde realizou apenas um jogo, frente ao Arouca, que terminou com uma derrota (3-0).

O jogador brasileiro, de 31 anos, que chegou aos axadrezados na última época, será submetido a uma operação nos próximos dias, sendo assim uma baixa de peso para o treinador Petit.

Face à lesão, tudo indica que seja João Gonçalves a assumir a baliza do Boavista no arranque do campeonato, frente ao Benfica.