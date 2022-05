Luiz Felipe está garantido na baliza do Boavista e custou 300 mil euros

Guarda-redes brasileiro reencontra Petit, com quem trabalhou no Belenenses na época passada, e terá a concorrência de Bracali e de João Gonçalves. Face à saída do iraniano Alireza Beiranvand, o Boavista encontrou a solução para a baliza no campeonato português, pagando 300 mil euros à SAD presidida por Rui Pedro Soares.

O brasileiro Luiz Felipe vai reforçar a baliza na próxima temporada. O guarda-redes do Belenenses deve assinar nos próximos dias, partindo depois de férias.

Tendo em conta que o guardião ainda tem contrato com o Belenenses até 2024, o Boavista teve de chegar primeiro a acordo com a SAD presidida por Rui Pedro Soares, pagando 300 mil euros.

Apesar da descida do Belenenses à Liga SABSEG, Luiz Felipe esteve em evidência ao longo da época. Titular em 32 dos 34 jogos do campeonato, sempre a jogar os 90 minutos, perdeu apenas duas jornadas, devido a uma lesão nas costa que sofreu com o Caldas, em partida da Taça de Portugal.

A transferência para o Boavista permite a Luiz Felipe o reencontro com Petit, com quem trabalhou até meados de outubro de 2021, tendo sido sempre titular com o atual treinador do Boavista. No Bessa vai ter a concorrência do experiente Bracali (41 anos) e do jovem João Gonçalves (21).

Entretanto, numa altura em que tenta reforçar o plantel para 2022/23, o Boavista resolveu ainda outro problema, já que a Liga comunicou que os axadrezados cumpriram a obrigação de demonstrar a inexistência de dívidas salariais a jogadores e treinadores, referentes aos meses de março e abril.