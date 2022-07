Luiz Felipe e Hugo Souza falharam e Boavista tenta agora seduzir César

Guarda-redes brasileiro, 30 anos, com raízes no Flamengo, é o mais recente alvo dos axadrezados na missão que visa assegurar uma alternativa experiente a Bracali. A primeira escolha foi Luiz Felipe, mas não houve acordo com o guardião da B SAD. Depois, os axadrezados tentaram a cedência de Hugo Souza, mas o Flamengo não quis. César é o nome em cima da mesa.

A saga do Boavista para encontrar um guarda-redes capaz de representar uma alternativa óbvia a Bracali tem agora um novo alvo no mercado brasileiro: César, 30 anos, com raízes no Flamengo e passado recente no Bahia, está a ser seduzido pela SAD do Bessa para uma primeira experiência na Europa.

No plantel de Petit, após a saída de Alireza, a concorrência de Bracali limita-se, por agora, a João Gonçalves, 21 anos, terceiro guarda-redes na época passada e cujo potencial reclama a experiência competitiva que lhe tem faltado: em 2018/19 e 2019/20 jogou nos juniores, bês e sub-23, antes de ficar na sombra dos 41 anos do titular e do internacional iraniano.

A questão parecia encaminhada para uma solução rápida, no final do campeonato, mas os valores da SAD não chegaram para cativar Luiz Felipe, da B SAD. Com vários outros nomes em carteira, o Boavista tentou a cedência de Hugo Souza, sem lugar nas opções do Flamengo, mas com mercado. O clube brasileiro recusou, por isso, um empréstimo, na convicção de que poderá transferi-lo e garantir um encaixe financeiro.

César, um nome com uma longa história ligada ao Flamengo, está agora na rota do Bessa.

A boa notícia para Petit é que Bracali e João Gonçalves todos os dias se esforçam para disfarçar essa lacuna que o mercado, ainda muito longe de encerrado, poderá manter até que o tempo jogue a favor dos axadrezados.