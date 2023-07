Liga informa que o Estádio do Bessa está "interdito preventivamente"

A decisão foi motivada pelo estado do relvado do reduto do Boavista no jogo frente ao Leiria.

A Liga Portugal emitiu um comunicado em que dá conta que o Estádio do Bessa está "interdito preventivamente". O estado do relvado na partida da primeira fase da Taça da Liga frente à União de Leiria, na segunda-feira, é a causa para esta decisão.

"Na sequência dos critérios infraestruturais do Manual de Licenciamento, e após nota de 1,35 no jogo com o UD Leiria, referente à 1. Fase da Allianz CUP, a Liga Portugal notificou a Sociedade Desportiva axadrezada da imediata e preventiva interdição para qualquer uso do relvado do Estádio do Bessa. Esta interdição durará até que o relvado apresente condições adequadas à salvaguarda da integridade física dos atletas e à valorização das competições", explica a Liga Portugal.

O jogo referido terminou empatado 0-0, mas nas grandes penalidades foram os leirienses a vencer, passando à segunda fase da Taça da Liga.