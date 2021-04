Lar da formação do Boavista é um exemplo de "crescimento sustentado"

Vítor Murta com José Domingos, da empresa construtora, na apresentação do remodelado Lar da Formação

Axadrezados estão agora a construir um campo sintético para a formação

Acompanhado por José Domingos, administrador da empresa construtora responsável pela remodelação do lar da formação do Boavista, denominado "Habitat da Pantera", Vítor Murta, líder do clube axadrezado, presidiu à inauguração das instalações remodeladas do lar da formação.

O presidente do Boavista sublinhou o facto deste edifício ser mais um exemplo do crescimento da instituição depois da construção do campo de treinos para a equipa profissional, das melhorias no estádio, dos novos balneários e zona técnica remodelada, da zona de almoço e lazer para os jogadores, anunciando ainda que em breve será concluído o novo campo para a formação.

"Este espaço é muito precioso, os jovens que passam por aqui terão preponderância no panorama do futebol nacional e internacional, como tem acontecido ao longo dos anos. O Boavista continua a ser um potenciador de jovens, de grandes talentos do futebol. E hoje é um dia importante para nós por isso", afirmou Vítor Murta.

A remodelação do edifício passa, segundo o presidente do emblema axadrezado, pela "continuação de um crescimento sustentado do Boavista". "Já há muitos anos que não tínhamos um campo relvado para os nossos profissionais treinarem, voltamos a ter um campo com qualidade, voltamos a ter os balneários dos nossos jovens todos remodelados, zonas de almoço, de lazer e de descanso para os nossos atletas. Este Boavista é um Boavista de futuro, de presente também, mas acima de tudo futuro, porque estamos a privilegiar a nossa essência, os nossos jovens", adiantou, acrescentando que o campo de treinos serve para a equipa profissional treinar e também para os jogos dos sub-23, anunciando que está a ser construir o um campo sintético para a formação.