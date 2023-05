"Kenji Gorré sair de uma caixinha de dois ou três adversários e criar perigo"

Declarações de Petit após o jogo Boavista-Estoril Praia (1-0), da 31.ª jornada da I Liga de futebol, disputado hoje no Estádio do Bessa, no Porto:

Sobre o jogo: "Era importante regressarmos às vitórias em casa. Dou os parabéns aos jogadores e aos adeptos pela comunhão perfeita. Foi um jogo difícil, mas conseguimos reagir à derrota no Dragão [diante do FC Porto, no dérbi da 30.ª jornada].Fizemos uma boa primeira parte e criámos oportunidades em que podíamos ter definido melhor. Na segunda parte, conseguimos fazer o golo e ainda tivemos mais uma ou outra situação. Houve uma reação do Estoril, fruto da sua qualidade, mas soubemos sofrer. É importante a equipa unir-se e ainda nos juntámos mais depois da expulsão do [Masaki] Watai para segurar o resultado. Foi uma vitória importante perante os nossos adeptos e queremos a ambição, crer, vontade e qualidade que temos apresentado jogo após jogo."

Contributo de Kenji Gorré no golo: "É um jogador muito explosivo e forte no um para um. Não jogou ultimamente por lesão, mas quem alinha naquela posição tem estado bem. É um jogador importante e diferente. Assim que a bola chega àquele corredor [esquerdo], consegue sair de uma caixinha de dois ou três adversários e criar situações de perigo."

A pontuação: "A nossa barreira era chegar esta semana aos 40 pontos. Faltam três encontros e nove pontos em disputa. O nosso pensamento é sempre olhar para cima. Vamos ter um jogo fora contra uma formação difícil [Gil Vicente], que não perde muitas vezes na sua casa. Quando a temporada acabar, vamos ver em que lugar ficamos e com que pontuação. O nosso foco é lutar pelos três pontos jogo a jogo e ir crescendo na tabela classificativa".