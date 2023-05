Kenji Gorré lembra conversa com Alex Ferguson: "Posso dar-te um contrato agora mesmo..."

Antigo treinador do Manchester United chamou o agora jogador do Boavista e dispensou-o, após 12 anos no clube

Kenji Gorré, avançado do Boavista, recordou na série documental "Released", do canal ThreeSixtyTV, o momento em que Alex Ferguson o o chamou ao seu escritório no Manchester United e lhe comunicou a dispensa do clube.

"O meu treinador [nas equipas secundárias do United], o Paul McGuinness, virou-se para mim e disse-me 'o manager quer falar contigo' e eu pensei 'wow, o que se passa aqui? Fui chamado ao gabinete...'. Bati à porta e Sir Alex diz: 'Entra, filho. Primeiro de tudo quero dizer-te que te aprecio como jogador e como homem. Tiveste dez anos fantásticos aqui e posso dar-te um contrato agora mesmo, mas sei que isso não te vai fazer nada de bom. Eu sei que não vais ter os minutos de jogo que mereces e sei a qualidade que tens. Esta é a altura certa para seguires em frente e quero agradecer-te pelos teus dez anos aqui'", recordou Gorré.

Nesse momento, com apenas 18 anos, foi-se abaixo, relata: "Lembro-me de lhe ter apertado a mão e ter agradecido. Em seguida fechei a porta. E lembro-me de descer as escadas, de entrar no meu carro e simplesmente começar a chorar. Atirei tudo para fora. Sentia que tinha deixado todos mal. Desapontei os meus pais, que se sacrificaram por mim. Foi muito duro. O que iria eu dizer aos meus amigos? Eles conheciam-me como o Kenji Gorré, o tipo que jogava no United desde os seis anos. E agora tinha 18 anos e não sabia quem era".