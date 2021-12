Jornada também solidária em prol do projeto Bebés de São João

O projeto Bebés de São João está integrado no Serviço de Humanização do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ) e nasceu em 2008, no decorrer das comemorações do cinquentenário desta instituição.

O Boavista lançou mais uma campanha solidária, desta feita, destinada a ajudar o projeto "Bebés de São João", em parceria com o Lions Clube da Boavista. Os adeptos que se deslocaremm, este sábado, ao jogo com o Marítimo, podem doar alimentos, enxovais, alcofas ou fraldas, e colocar-os no Cubo Solidário que estará situado na Praça da Pantera, em frente ao Estádio do Bessa, entre as 9h00 e as 18h00 .

O projeto Bebés de São João está integrado no Serviço de Humanização do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ) e nasceu em 2008, no decorrer das comemorações do cinquentenário desta instituição.

Esta causa apoia mães e bebés no período pré-natal, não só durante o internamento, mas também posteriormente, dando especial foco a famílias com gémeos que sintam dificuldades e a mães adolescentes ou solteiras.