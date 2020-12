Jorge Couto e Daniel Rosendo orientam Boavista na Taça de Portugal

O adjunto do plantel principal e o técnico da equipa sub-23 lideram os trabalhos dos axadrezados desde terça-feira, quando o então treinador principal, Vasco Seabra, acertou a rescisão com a SAD.

Os treinadores interinos Jorge Couto e Daniel Rosendo vão orientar o Boavista no jogo frente ao Estoril, no sábado, da Taça de Portugal, confirmou esta quinta-feira à Lusa fonte do clube da I Liga.

O adjunto do plantel principal e o técnico da equipa sub-23 lideram os trabalhos dos axadrezados desde terça-feira, quando o então treinador principal, Vasco Seabra, que tinha sido contratado em julho, acertou a rescisão com a SAD liderada por Vítor Murta.

Jorge Couto e Daniel Rosendo preparam a visita do Boavista ao Estoril Praia, líder da II Liga, no sábado, às 14:00, no Estádio António Coimbra da Mota, em jogo da quarta ronda da Taça de Portugal, com arbitragem de Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.

A dupla de treinadores vai assegurar o comando interino até à apresentação do sucessor de Vasco Seabra, que ainda não está definido, numa equipa técnica que também viu sair os adjuntos Cláudio Botelho e Nuno Diogo e o preparador físico Bruno Pereira.

Jorge Couto, de 50 anos, que foi campeão nacional pelos "axadrezados" em 2000/01, já assumiu o comando do clube portuense em janeiro de 2019, na transição de Jorge Simão para Lito Vidigal, saindo goleado na visita ao Benfica (5-1), relativa à 19.ª jornada da I Liga.

O ex-médio internacional português integra a equipa técnica desde 2015/16, após uma carreira de 15 anos nos relvados, marcada pelas conquistas do Mundial1989 de sub-20, além de seis campeonatos, três Taças de Portugal e quatro Supertaças, com o FC Porto.

O Boavista tem uma vitória, cinco empates e três derrotas em nove jornadas da I Liga e ocupa o 15.º posto, com os mesmos oito pontos de Farense (14.º) e Tondela (16.º), um acima de Portimonense (17.º) e Marítimo (18.º e último), ambos em zona de descida.