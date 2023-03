Jogar no Bessa empata campanha do Boavista

Jogo contra Arouca resultou no quinto empate em casa. Fora de portas só houve um até agora.

Embora longe do registo da época passada, o Boavista continua a somar muitos empates. O de anteontem, contra o Arouca, teve a curiosidade de ter sido a quinta vez que a equipa liderada por Petit empatou em casa, o que significa que o faz muito mais vezes perante os seus adeptos do que na condição de visitante.

Antes da divisão de pontos com o Arouca, o Boavista já empatara contra Casa Pia (também 0-0), Chaves (1-1), Vizela (2-2) e Marítimo (1-1). Longe de casa, a formação axadrezada registou apenas um jogo em que somou um ponto, quando, na 19.ª jornada, saiu de Ponta Delgada com um 2-2 diante do Santa Clara.

Na época passada, ao fim de 23 jornadas disputadas, a equipa boavisteira tinha 13 empates (mais sete do que na presente edição), oito deles em casa, mais três do que nesta temporada.

Após o duelo contra os arouquenses, Petit concedeu dois dias de folga. O regresso ao trabalho está, assim, marcado para amanhã, com o plantel axadrezado a iniciar a preparação para a visita a Alvalade, onde domingo à noite defrontará o Sporting. No jogo contra a equipa leonina, o treinador já contará com Reggie Cannon e Pedro Malheiro, após castigo.