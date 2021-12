"Jogadores têm sido fantásticos, adaptaram-se às ideias do treinador num mês de trabalho"

Declarações de Petit, treinador do Boavista, após o empate (1-1) no reduto do V. Guimarães, na 16.ª jornada da Liga Bwin.

O que ajudou a desbloquear o cenário de derrota para conseguir um ponto? "Fizemos uma boa primeira parte, dentro do que era a estratégia para este jogo. Na primeira parte as melhores oportunidades são nossas, o Bruno Varela fez duas ou três defesas em que poderíamos ter ido para o intervalo em vantagem, o Vitória também teve algumas situações, mas tivemos três ou quatro oportunidades para fazer golo."

Sobre a segunda parte: "Sabíamos que o Vitória ia carregar, também houve algum desgaste da parte dos nossos jogadores, porque vimos de um ciclo de cinco jogos com alguns treinos diferentes. Soubemos sofrer, mudámos um pouco o sistema quando meti o Filipe Ferreira, passei para uma linha de quatro e mudámos para um sistema de 4x3x3. E nesse período estávamos a adaptar-nos, tivemos uma situação em que podíamos ter feito golo, o Vitória chega ao golo, rapidamente mudámos para um 4x4x2, chegámos à igualdade... penso que foi um jogo bem disputado, com uma boa moldura humana e o empate ajusta-se."

Qualidade e forma de jogar de Petit: "Conhecia bem a equipa do Boavista. Temos um plantel com qualidade, muita juventude, com alguns jogadores experientes. Vínhamos de uma fase menos positiva, há que acreditar no processo, os jogadores estão a acreditar no trabalho do dia a dia. Há que dar mérito aos jogadores, ao seu trabalho, à sua inteligência e dar-lhes os parabéns, que têm sido fantásticos, porque se adaptaram às ideias do treinador num mês de trabalho."