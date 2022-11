Joel Silva prolonga contrato com o Boavista

Médio Joel Silva renova com o Boavista por quatro anos.

O futebolista Joel Silva, que se estreou esta temporada pela equipa principal do Boavista, após ter sido campeão nacional da II Divisão de juniores, renovou por mais quatro anos, até 2025/26, anunciou esta quarta-feira o clube da I Liga.

"Estou muito feliz e orgulhoso. É um momento importante e aproveito para agradecer a toda a estrutura e ao presidente [Vítor Murta] pelo apoio que me têm dado ao longo dos últimos anos. Estou a ter a oportunidade de representar este grande clube ao mais alto nível e vou aproveitar ao máximo para continuar a crescer e ajudar o Boavista a cumprir os seus objetivos", referiu o médio, citado no sítio oficial dos axadrezados na Internet.

Joel Silva, de 19 anos, cresceu nas camadas jovens do FC Porto e do Padroense até se mudar para o Boavista, em 2019/20, para se estrear sob orientação do treinador Petit na derrota em casa com o Benfica (0-3), em 27 de agosto, da quarta ronda do campeonato.

"Apesar de o resultado ter sido negativo, senti uma felicidade imensa. Parecia que estava a viver um sonho e ter sido no Estádio do Bessa tornou o momento ainda mais especial", expressou o jogador natural de Vila Nova de Gaia, que disputou os cinco minutos finais.

O médio voltou a ser suplente utilizado no domingo, quando as panteras se impuseram (1-0) na receção ao Vilafranquense, da II Liga, em duelo da segunda jornada do Grupo F da Taça da Liga, para ficarem cada vez mais próximas do acesso aos quartos de final.

"Voltei a ter a oportunidade de jogar no último fim de semana, desta vez com uma vitória, e foi ainda melhor. Agora, é continuar a trabalhar para ir evoluindo o meu jogo. Sinto que estou a evoluir nos treinos e imagino-me a jogar muitos anos no Boavista. É esse o meu objetivo", terminou, desejando "jogar o maior número de minutos" ao longo de 2022/23.

Além de Joel Silva, que fez 11 golos em 28 jogos na conquista da II Divisão de sub-19, o Boavista já tinha renovado desde o final da última época com outros jovens oriundos da sua formação, casos de João Gonçalves, Pedro Malheiro, Bernardo Silva, Tiago Morais (cedido ao secundário Leixões) e Pedro Gomes, que ainda aguarda pela estreia sénior.

Os axadrezados receberão o Vitória de Guimarães em 12 de dezembro, no Estádio do Bessa, no Porto, para a derradeira ronda do Grupo F da Taça da Liga, sendo que podem antecipar o acesso aos "quartos" se os minhotos não derrotarem a B SAD na quinta-feira.