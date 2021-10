João Pedro Sousa sobre o dérbi com o FC Porto: "É um jogo especial para nós"

João Pedro Sousa, treinador do Boavista, na antevisão do dérbi de sábado, com o FC Porto

Perspetivas para o dérbi: "É um jogo especial para nós, um dérbi sempre carregado de emoção e de sensações diferentes. Alguns jogadores do Boavista vão sentir essas sensações e essas emoções pela primeira vez e isso também é bom para o nosso crescimento. Estes jogadores são o futuro, a curto prazo, das vitórias e das conquistas do Boavista. Vai ser um dérbi difícil para nós, extremamente complicado, mas queremos disputá-lo com essa intensidade e com essa emoção, sabendo que é muito importante para o clube e para os adeptos. Se assim é, também é muito importante nós, vamos fazer tudo para dar uma resposta positiva."

Boa altura para defrontar o FC Porto: "A sensação que tenho é precisamente o contrário. Vamos encontrar um FC Porto muito forte que vem de um resultado negativo e não me recordo quando é que o FC Porto teve duas derrotas consecutivas, juntando as competições todas. Tenho ainda presente que a última derrota do FC Porto no campeonato foi há um ano. Gostávamos de ser nós a causar esse dano ao FC Porto e vamos tentar, mas para isso temos de ser uma equipa muito competente, muito concentrada, com níveis de agressividade muito altos e a nível tático temos de ser perfeitos."