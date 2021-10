João Pedro Sousa: "Os problemas do Boavista que são públicos, ninguém os esconde"

Declarações do treinador João Pedro Sousa na antevisão do Boavista-Belenenses, jogo que encerrará a nona jornada da Liga Bwin na segunda-feira

Como se recupera a equipa depois do abalo na Taça de Portugal: "Difícil, mas temos de recuperar. Foi duro para nós. Já estava a ser duro antes, durante e depois. As dificuldades estão aí, mas temos de as encarar de frente - e são muitas. Queremos, isso sim, regressar às vitórias, o Boavista merece e os adeptos."

Mudança no Belenenses: "Com as dificuldades que temos, com o momento terrível que estamos a viver temos de nos focar em nós. Se na antevisão do jogo da Taça disse que ia ser difícil, agora vai ser ainda mais difícil para nós. Porque perdemos o Tiago e o Marcelo [lesão] por três semanas. As dificuldades são maiores. Não é isso que nos tira o foco e nos vai inibir e tirar ambição. Sabemos que o adversário teve mudanças. Eu conheço o Filipe Cândido, dou-lhe os parabéns por chegar à I Liga. Sabemos das ideias do Filipe."

Alterações na estratégia: "A pergunta revela logo as dificuldades que temos. Vínhamos a apresentar um sistema com algumas adaptações e agora, independentemente do sistema, vamos ter de adaptar. É isso que vamos fazer. Podemos mudar sistema, ou não, provavelmente não, mas mudaremos a forma de jogar. Porque os jogadores que irão jogar têm outras características e isso obriga a uma mudança na abordagem ao jogo."

Pressão: "Independentemente de estarmos numa excelente classificação, em oitavo, e o nosso objetivo é manter, perdemos apenas duas vezes, isso não nos retira a pressão que é diária. Estamos a representar o Boavista. A nossa obrigação é manter a atual posição. Para nós nada muda, foi uma semana igual às outras, com exigência máxima."

Contexto da SAD: "É um assunto que não domino. Durante a semana, aconteça o que acontecer, nada nos condiciona a forma de trabalhar e de pensar, somos profissionais, temos a consciência de que há problemas e todos temos de trabalhar para resolvermos os problemas do Boavista que são públicos, ninguém os esconde. Há dois pormenores que são "pormaiores" que são chegar ao clube todos os dias e dar o máximo de nós."