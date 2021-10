João Pedro Sousa antes do FC Porto-Boavista: "Se me perguntarem se seria positivo, digo que sim"

João Pedro Sousa, treinador do Boavista, na antevisão do dérbi de sábado, com o FC Porto

Ciclo sem ganhar e apenas uma derrota: "Nos últimos seis jogos perdemos uma vez, o que, para nós, já foi muito, mas queremos regressar às vitórias. Temos noção que não é o jogo ideal, mas temos a responsabilidade de preparar o jogo dessa forma. Não adianta falar nas nossas dificuldades, e não quero voltar a tocar no assunto, até porque as nossas dificuldades vão ser diárias até ao fim da época. Mas queremos voltar às vitórias e queremos evoluir o nosso jogo, porque temos muito para evoluir. Queremos apresentar um futebol melhor, mais dinâmico mais agressivo."

Satisfeito com o oitavo lugar: "Se olharmos para as dificuldades que tivemos no início da época e na constituição do plantel, as dificuldades que tivemos no mercado para encontrar os jogadores que procurávamos e as dificuldades que tivemos para preparar esses mesmos jogadores, que ainda não terminou, porque alguns que chegaram na segunda semana de setembro apresentam sistematicamente problemas físicos, posso dizer que estou satisfeito com a classificação e com a pontuação, mas não estou satisfeito com a forma como estamos a jogar. Já tentámos algumas variantes, sempre condicionados pela construção de um onze muito tarde e também pelas lesões que foram surgindo semana a semana, mas longe de nós queremos refugiar-nos no que quer que seja. Estou muito contente com aquilo que os jogadores estão a fazer e com resultados positivos. Perdemos duas vezes, uma com o Gil Vicente e outra com o Benfica, mas queremos ganhar mais."

Empate 2-2 no Dragão, em 2020/21: "Não gostamos de olhar para trás, tendo sido vitórias ou derrotas, porque são contextos e jogos diferentes. Olhado para o resultado da época passada, e se me perguntarem se seria positivo, digo que sim, mas não entramos em campo, seja onde e contra quem for, a pensar no empate. Nunca o faremos. Sabemos que a probabilidade de vitória é maior ou menor em determinados campos, mas essa ambição ninguém nos vai tirar."

Estratégia: "Temos de ter capacidade de ter bola e de desorganizar o FC Porto e a sua pressão, que é forte e constante. O ideal será fazer isso longe da nossa baliza, mas vai ser muito difícil."

Regresso de Gustavo Sauer: "O Gustavo é um jogador importante para nós, tem sido sempre titular e tem feito golos. Ele permite-nos variar a nossa forma de jogar, porque tanto pode jogar no corredor central, mais perto da baliza, ou mais por fora. É uma opção muito interessante para nós."