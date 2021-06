João Pedro Sousa honrado por chegar a um clube "exigente e ambicioso"

João Pedro Sousa no primeiro dia no Bessa

Novo treinador contou que em Inglaterra falava muitas vezes do "ambiente espetacular" do Estádio do Bessa

João Pedro Sousa foi apresentado esta segunda-feira como o novo treinador do Boavista, sucedendo a Jesualdo Ferreira, confirmando-se a notícia avançada por O JOGO.

Nas primeiras declarações aos canais oficiais co clube, o técnico de 49 anos destacou o "grande orgulho" que sente por ter o "privilégio de representar um dos maiores clubes em Portugal". "Sinto-me honrado por ter a oportunidade de representar um clube com a história do Boavista FC. Cheguei a um clube muito exigente e ambicioso, dois aspetos que jogam bem com a minha forma de ser. Sinto orgulho pelo trabalho que fiz, juntamente com a minha equipa técnica, até chegar a este patamar. Estou preparado para este grande desafio", começou por referir.

O treinador mostrou-se determinado em contribuir para a consolidação de um projeto ambicioso. "Como já disse, cheguei a um grande clube, mas venho com a missão de ajudar o Boavista a crescer ainda mais. Queremos ter um ano tranquilo e estou certo de que é isso que vai acontecer", perspetivou.

João Pedro Sousa também elogiou a "paixão" dos adeptos do Boavista, assim como o ambiente do Estádio do Bessa. "Estive no Bessa como treinador adversário, mas também várias vezes como adepto. Adoro ver futebol no Estádio do Bessa, é espetacular. Nos anos em que trabalhei em Inglaterra, falava muitas vezes do Bessa, porque é um estádio tipicamente inglês, mas bem mais moderno do que alguns de lá. Estou ansioso por sentir a força dos nossos adeptos", afirmou, antes de voltar a elogiar os adeptos dos axadrezados.

"Tem uma massa associativa exigente - e é assim que tem de ser, até porque estamos a falar de um clube grande -, mas também muito apaixonada e especial. Neste caso, e eu senti isso como adversário, eles fazem a diferença durante os jogos. Os adeptos vão ser fundamentais para o nosso sucesso", rematou.