João Pedro Sousa: "Fiquei contente com a reação que os jogadores"

João Pedro Sousa, treinador do Boavista

Declarações do treinador João Pedro Sousa após o Boavista-Belenenses (0-0) que encerrou a nona jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Fiquei contente com a reação que os jogadores tiveram durante a semana e com a reação que tivemos esta noite. Fizemos um bom jogo. Relativamente aos últimos jogos, melhorámos em todos os aspetos, é sinal de crescimento e de trabalho. Pena não termos ganho o jogo. O que me deixa muito satisfeito é esse crescimento e a evolução da equipa".

Mudanças: "Alterámos um pouco o nosso ataque posicional. Queríamos perceber se ficávamos confortáveis com a forma como estávamos a atacar e isso demorou uns minutos. A primeira parte foi um pouco equilibrada, apesar de termos tido uma grande oportunidade [Tiago Morais] e não permitirmos que o adversário causasse grande nossa junto à nossa baliza. Na segunda parte estivemos melhor, tivemos algumas oportunidades de golo e não permitimos que o adversário nos causasse grandes problemas. Infelizmente não chegámos ao golo".