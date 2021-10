João Pedro Sousa após o Rio Ave-Boavista: "Estava enganado. As coisas ficaram ainda piores"

Declarações de João Pedro Sousa, treinador do Boavista, após a derrota diante do Rio Ave (4-0) e eliminação na Taça de Portugal.

Análise da derrota: "Muitas coisas correram mal, outras nem tanto. Tivemos um início de jogo equilibrado, entrámos bem no jogo. No entanto, o golo mexeu muito connosco. Fomos infelizes no penálti, mas isso surgiu num erro nosso. A equipa teve 20 minutos após o golo e não encontrámo-nos. Fomos muito passivos, não fomos agressivos, não conseguimos recuperar a bola, nem chegar às finalizações".

Efeito dominó: "A segunda parte foi melhor, demos outra resposta, fomos mais agressivos com a bola e sem a bola. Chegámos a acreditar que poderíamos dar a volta ao jogo, mas novamente aconteceu o efeito dominó com os golos. A equipa ficou destruída completamente. Terminámos mais um jogo com nove jogadores. Eu não posso de maneira nenhuma pedir mais aos jogadores do que estou a pedir. Estamos a pagar caro. Ninguém está preparado e temos que ter consciência do que tem acontecido. Não conseguimos treinar, está complicado, está difícil. Mas dou parabéns aos jogadores pelo que eles fizeram. Se tudo correu mal, é responsabilidade minha. Foi só a terceira derrota da época".

Reação: "Não temos outro caminho, temos que encontrar soluções como fazemos todas as semanas. Mas os jogadores neste grupo de trabalho são muito bons. Quando surgem derrotas, magoa bastante e mais magoa quando não conseguimos lutar como podemos lutar com todas as capacidades. Quando houve a paragem depois do jogo do Braga, pensávamos que podíamos recuperar alguns jogadores. Na altura, eu disse que estávamos num momento complexo, pensava eu. Estava enganado. As coisas ficaram ainda piores. Perdemos o Reisinho oito meses, hoje mais dois jogadores e a expulsão. É complicado, mas temos que encontrar soluções e cabe a mim encontrá-las".