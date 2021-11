João Pedro Sousa após goleada sofrida no Bessa: "Ainda bem que o jogo acabou"

Declarações de João Pedro Sousa, treinador do Boavista, após a pesada derrota caseira com o Famalicão, por 2-5, na 11.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "É difícil de encontrar palavras para cinco meses de trabalho, e incluo este jogo. Assumo as minhas responsabilidades, foi uma entrada desastrosa, com dois erros não forçados que originam dois golos. Quem prepara um jogo como este da forma como o preparou, e falo do trabalho dos jogadores, com a ambição que preparou, sofrer dois golos da forma que sofremos custa a reentrar no jogo, custa a reentrar no espírito competitivo. Caímos nos erros que no passado formam surgindo e fomos tentando corrigi-los. Os jogadores sentiram demasiado. É uma equipa jovem, não me vou desculpar com isso, mas há jogadores que sentiram em demasia a entrada desastrosa. Sofremos um bocadinho com as dificuldades que temos no onze, ainda não conseguimos resolver internamente. Sofremos de bola parada quando íamos reentrar no jogo. Uma bola parada, um lance normalíssimo, que aparentemente não ia criar perigo, sofremos o 3-1 e o jogo acabou aí, se é que já não tinha acabado antes. As expulsões vieram dificultar ainda mais. Não tenho problema nenhum em dizer isto: ainda bem que o jogo acabou."

O que se pode fazer para mudar esta série menos positiva? "Antes de pensarmos nas vitórias, temos de pensar em preparar-nos para ganhar. É fácil demais dizer que queremos ganhar muito. Se não nos prepararmos... E preparando, mesmo assim, é muito difícil. Estamos com muitas dificuldades."