João Pedro Sousa após derrota: "Vamos ao mercado em janeiro, temos que nos reforçar"

Declarações de João Pedro Sousa, treinador do Boavista, após a derrota este sábado diante do Arouca (2-1), em jogo a contar pela 12.ª jornada da Liga Bwin.

Análise da derrota: "Há dois momentos decisivos e condicionantes no nosso jogo. Até sofrermos o golo, a nossa entrada foi insegura, se calhar reflexo do resultado na jornada anterior [derrota com o Famalicão por 5-2]. Depois de sofrer, organizámo-nos, controlamos um pouco o jogo."

Segunda parte: "Começamos a dominar, chegamos várias vezes a zonas de finalização para o empate que acabou por surgir e depois tivemos um segundo momento de insegurança. Começamos a repartir o jogo, fomos dominados pelo Arouca e ficámos sujeitos a lances deste género nos instantes finais. Nós achamos que foi penalizador, o Arouca talvez não, mas o sentimento que temos é que foi um pouco injusto, mas reflete a insegurança e não conseguimos controlar o jogo depois do empate e tínhamos obrigação de o fazer."

Emocional: "O problema emocional existe, estamos há muito tempo sem ganhar e percebemos que estamos num clube exigente e nós também o somos. Tanto tempo sem ganhar deixa marcas, isso reflete a capacidade de trabalho destes jogadores, quem trabalha muito durante a semana e depois no fim de semana não consegue resultados, em termos mentais acaba por deixar marcas."

Reforços: "Independentemente disso, vamos ao mercado em janeiro, temos que nos reforçar e organizar a tempo para não passar as dificuldades que tivemos no início desta época, queremos qualidade e quantidade. Não é o único problema, é mais complexo que isso, chegando gente vai ajudar."

Limitado: "Hoje tínhamos três jogadores dos sub-19 no banco, é limitador, são jogadores com qualidade, mas que ainda não estão preparados para jogos desta dimensão e com este ritmo. Não tenho problema em colocar miúdos de 19 anos no campo, mas tenho que ser um bom treinador e perceber que não estão preparados porque é mau para eles e para a equipa".