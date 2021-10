João Pedro Sousa aponta ao historial do Boavista na Taça de Portugal

Declarações de João Pedro Sousa, treinador do Boavista, na antevisão ao jogo da Taça de Portugal com Rio Ave. Partida com início às 20h00 de domingo.

Escolha de guarda-redes: "Temos a felicidade de ter três grandes guarda-redes. Aí, de facto, temos qualidade mais do que suficiente para qualquer competição. Alireza, internacional A, Bracali, um guarda-redes com experiência tremenda e com uma qualidade muito grande, o João, internacional sub-21, qualquer um deles é guarda-redes do Boavista e o melhor para o jogo."

Tradição na Taça pesa na responsabilidade: "Temos cinco palavras importantes que são as cinco taças que o clube tem no seu historial. A responsabilidade do Boavista é diária. Esta não é diferente. A exigência não foge do normal."

Rio Ave: "Joga na II Liga mas que é de I Liga pela sua qualidade coletiva e individual, com jogadores muito interessantes, jogo muito ofensivo, tem feito bons resultados e exibições. Estamos à espera de uma equipa que procura sistematicamente o golo, tem um início de construção muito forte e defensivamente é agressiva. São dificuldades. Queremos ganhar e melhorar em relação ao jogo passado. Precisamos de melhorar em todos os aspetos. Jogo exigente para nós."

Lesão de Reisinho: "Gostava de salientar a lesão do Reisinho, que infelizmente voltou a lesionar-se com muita gravidade, um jogador no qual tínhamos uma grande expectativa e tínhamos a certeza de que iria ser importante para nós esta época. Gostaria de deixar uma palavra para ele, que precisa. Ele vai regressar com muita força."