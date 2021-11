João Pedro Sousa aborda saída de Marcelo Djaló e garante: "Não há afastamento nenhum"

Treinador do Boavista em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Arouca (sábado, 18h00).

Trabalho para ganhar: "Foram três semanas de trabalho. A resposta que temos de dar em relação ao último jogo é muito trabalho, para darmos alegrias aos nossos adeptos já no próximo jogo em Arouca. É fácil falar, mais difícil atuar, ou seja, as repostas teremos de as dar em campo e em jogo e no resultado. Somar pontos de ganhar pontos."

Ausências por castigo e lesão: "Temos três castigados [Cannon, Abascal e Sebastián Pérez]. Temos atualmente um lesionado, que é o Tiago Ilori, o Javi recuperou, clinicamente está apto, no entanto, não vai a jogo, não está apto para competir. Porozo já está a treinar sem limitações e ainda vamos decidir se ele vai a jogo ou não. De acordo com o que disse no último jogo, vamos colocar em campo os jogadores quando estiverem totalmente aptos para competir."

Arouca: "Os jogos entre equipas que têm os mesmos objetivos normalmente são extremamente complicados e competitivos. Campo difícil, tarefa complicada para nós. Temos de ir com a objetivos de ganhar. Todo o resto terá de4 ser diferente do último jogo e isso é a nossa obrigação, não é promessa."

Aproximação à Direção: "Não há afastamento rigorosamente nenhum. Estou em contacto permanente com o presidente e estamos em sintonia. O Presidente é a pessoa que mais trabalha e tem vontade em resolver os problemas do Boavista e vai conseguir. Aproveitámos a paragem para começar a falar em acrescentar qualidade e quantidade ao nosso plantel. É uma situação na qual estamos a trabalhar. A derrota pesadíssima deixa marca e aproveitámos a paragem para refletir e conversamos para percebemos, cada um de nós, o que pode melhorar e dar ao Boavista."

Saída de Marcelo Djaló: "Perder um jogador seja de que posição for é sempre complicado para um treinador. Foi uma situação que surgiu e foi de acordo com o jogador, equipa técnica e administração. O acordo foi entre todas as partes. Djaló seguiu o seu caminho."