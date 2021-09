João Pedro Sousa: "Inadmissível o que fizemos na primeira parte"

Boavista venceu em Paços de Ferreira para a Taça da Liga, mas nem tudo agradou ao treinador.

O Boavista venceu por 2-1 em Paços de Ferreira, em jogo do Grupo C da Taça da Liga, mas nem tudo agradou a João Pedro Sousa. O treinador do Boavista lamentou a primeira parte da equipa.

"Foi inadmissível o que fizemos na primeira parte, porque quem joga no Boavista não pode sequer ter cinco minutos desta qualidade. Na segunda fomos competentes e merecemos a reviravolta", afirmou o técnico após o encontro.

Com este triunfo, o Boavista ganhou vantagem no Grupo C e, em princípio, vai discutir com o Braga a vaga na final a quatro da competição.