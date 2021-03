Renovação no Boavista: "Vou trabalhar nos limites para jogar na equipa principal"

Guarda-redes de 20 anos brilha nos sub-23 e treina no plantel de Jesualdo Ferreira.

João Gonçalves renovou contrato com o Boavista até ao final da época de 2023/24. O guarda-redes, de 20 anos, que fez parte significativa da formação no clube axadrezado, fez, ao longo desta temporada, 16 jogos pela equipa de sub-23 na Liga Revelação, numa competição onde se tem destacado com grandes exibições.

Presença assídua nos treinos do plantel principal, João Gonçalves já é um valor seguro do Boavista e uma aposta de futuro da SAD.

"Estou muito feliz por me ter sido dada a oportunidade de renovar contrato e agora espero estar à altura da confiança que as pessoas depositaram em mim", declarou João Gonçalves aos canais oficiais do clube. "Vou continuar a trabalhar sempre nos limites, de forma a concretizar o sonho de jogar na equipa principal do Boavista", afirmou o jovem guarda-redes.