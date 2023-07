João Gonçalves prolonga a ligação com o Boavista

Guarda-redes de 22 anos renovou o contrato por mais quatro épocas.

João Gonçalves renovou contrato com o Boavista, até junho de 2027. Aos 22 anos, o guarda-redes avança para a sétima temporada com as cores dos boavisteiros.

"A estreia pela equipa principal foi muito especial, trabalhei muito para chegar a este patamar. Felizmente a oportunidade chegou e agradeço a todas as pessoas que contribuíram para que isto fosse possível. Mas não quero ficar por aqui. Vou continuar a trabalhar nos limites para fazer por merecer mais oportunidades num futuro próximo", referiu em declarações aos canais oficiais do emblema axadrezado.

"Vamos continuar a dar tudo em campo para voltarmos a dar muitas alegrias aos nossos adeptos. A nível pessoal, e tal como já referi, quero agarrar as oportunidades que me forem dadas e tenho o objetivo de jogar mais do que no último ano. Vou trabalhar para isso", prometeu.

"Quero ainda deixar uma mensagem aos jovens da formação do Boavista para acreditarem que são capazes de chegar a este nível, até porque aqui a formação e a equipa sénior estão muito próximas e todos os anos sobem jogadores diretamente para a equipa principal. A aposta nos nossos jovens tem sido importante para o desenvolvimento do clube", disse ainda.

João Gonçalves fez quatro jogos pelo Boavista na época passada.