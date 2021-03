Jesualdo volta a falar de arbitragem: "Depois dos cinco minutos deixou de ter piada"

Jesualdo Ferreira falou na BTV depois do Benfica-Boavista (2-0), da 23ª jornada da Liga NOS

Análise do jogo: "O jogo começou e achei que estava num jogo com piada. Mas depois dos cinco minutos deixou de ter piada. Não estou sendo irónico, mas a ser realista. A partir dos cinco minutos, jogamos com 10 contra o Benfica, no Estádio da Luz. E acho que fizemos um jogo honesto e, acima de tudo, em muitos momentos, com boa qualidade, para aquilo que é a diferença entre Boavista e Benfica."

Orgulho: "Se tiver que deixar aqui aquilo que sentimos no balneário é a tristeza pela forma como algumas decisões, por parte de quem tem a responsabilidade de dirigir os jogos, têm vindo a ser tomadas. Já avisei isso várias vezes, mas não conseguem entender aquilo que eu digo. Com dez, com quase 90 minutos praticamente, fomos na minha opinião uma equipa que em dado momento conseguimos controlar o jogo. Primeiro viemos competir e isso conseguimos. Não foi uma equipa com joelhos dobrados, fomos capazes de encarar o adversário, com a cabeça bem levantada. Não fomos capazes de fazer os golos, o Benfica ganhou com seu volume ofensivo. Mas minha equipa deu-me orgulho".

Enaltecidos: "O Boavista competiu e disputou o jogo dentro das suas limitações. E, acima de tudo, com a inferioridade numérica. Só tenho que dar os parabéns aos meus jogadores. Nunca se dá parabéns quando se perde? Não, às vezes se dá. Eles merecem ser enaltecidos porque foram capazes de manter um espírito de equipa muito seguro".

Arbitragem: "Já também ninguém se lembra, mas em Tondela ficamos sem os dois centrais, o primeiro aos 10 e, depois, aos 30 minutos, e resistimos muito antes da derrota. Estamos cansados dessas situações, achamos que não estão a ter critérios em muitas decisões que tomam. Sem falar em nomes, sem se referir a individualidades, acho que era importante perceber o porquê do que está a ocorrer em determinados jogos"