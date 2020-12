Declarações do novo treinador do Boavista após o empate a um golo em Paços de Ferreira.

O jogo: "Faltou-nos alguma confiança e capacidade de não perder a bola no momento de maior pressão do Paços. Foi pena, mas temos consciência que o Paços de Ferreira é uma equipa forte e foi um resultado justo."

Regresso a Portugal: "Nestes poucos dias de trabalho, os jogadores foram capazes de agarrar alguns conselhos, mas a equipa não aparece logo. Não estava na minha cabeça voltar a trabalhar em Portugal, mas apareceu o Boavista, de forma simples e até provocatória. Depois de muitos anos fora, é muito bom voltar a ouvir falar português nas conferências de imprensa.

O significado do abraço a Pepa no início do jogo: "O Pepa foi bastante simpático nas palavras que me dirigiu, também tive muito prazer de o ter no banco ao lado. É alguém que treinei no Benfica e a quem disse que podia estar ali um dia um grande ponta-de-lança, mas hoje é mais um jovem talento do treino em Portugal".