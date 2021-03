Jesualdo: o jogo com o Farense e o "stress emocional" frente ao Benfica

Declarações de Jesualdo Ferreira na antevisão ao jogo com o Farense, da ronda 24 da Liga NOS.

Luta pela permanência: "Pela densidade de equipas [nos últimos lugares da classificação], cada jogo vai ser sempre uma final para nós. É importante encarar as coisas assim, de modo a não haver qualquer tipo de falta de concentração ou de foco. Estamos cientes das nossas dificuldades e os jogadores têm dado boas respostas. O jogo com o Farense não foge dessa nossa preocupação. Depois de termos conseguido ultrapassar uma fase menos positiva no Bessa, queremos continuar a ganhar e estabilizar emocionalmente a equipa. No último jogo, passámos por fases de grande stress emocional e isso afeta sempre mais do que o desgaste físico. O nosso registo, do ponto de vista tático, é bom e temos conseguido ultrapassar as ausências que vão surgindo. Temos que estar confiantes e olhar de frente para o nosso adversário, com respeito, confiança e grande disponibilidade para brigar durante os 90 minutos pelos três pontos."

Ainda o jogo com o Benfica: "Tivemos alguns problemas e tivemos que gerir do ponto de vista físico, como resultado do stress emocional que vivemos [na Luz]. Não é fácil jogar 90 minutos completos, ou mais, contra o Benfica [Chidozie foi expulso logo ao minuto oito]. O enquadramento da Luz pressiona sobre quem lá joga, mesmo sem público, mas nós fomos uma equipa honesta e séria, olhando de frente para o adversário. Soube ser humilde e deixou a ideia de que a nossa maturação tática é evidente e está em crescimento. Precisamos que isso nos dê a possibilidade de nos exprimirmos melhor, sem ansiedade. É um estado de espírito normal e, ao fim de tanto tempo, até já estamos habituados. Temos que jogar com isso e sair dessa fase."

Jogos em casa: "Fizemos três jogos difíceis fora, frente ao V. Guimarães, FC Porto e Benfica... Em três jogos em casa, um não conseguimos ganhar, mas já tivemos duas vitórias consecutivas. Conseguimos superar aquela dificuldade de ganhar em casa e foram os jogadores a conquistar essa realidade. Agora só têm de ir atrás do que é importante, que é sermos mais fortes do que os adversários em casa."