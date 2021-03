Jesualdo Ferreira: "Temos condições para subir na tabela"

Treinador do Boavista, Jesualdo Ferreira, falou no final do Boavista- Famalicão (3-0), da 22ª jornada da I Liga. Anunciou ainda que Nuno Santos vai ficar parado algum tempo

Análise: "Duas partes distintas. Na primeira fomos uma equipa que entrou com plano de jogo definido e cumprimos, é verdade que o golo ajudou. Mas tivemos quatro ocasiões e eles uma. É importante falar do adversário, uma equipa muito boa, capaz de mudar o sistema, e nunca nos deu tranquilidade de pensar que estava ganho, que nos fez ser mais unidos, concentrados e uma equipa sofredora."

Gestão: "Nós tentámos controlar, ter bola, e fazer mais um golo no contra-ataque. A partir daí houve alguma ansiedade, as coisas parece que se viram contra, mas hoje não aconteceu isso. Ganhámos um jogo, não acabou nada, ainda temos grande percurso. Estamos melhor do que estávamos e vamos ter muitos jogos destes. Com o que fomos capazes de dizer cá para fora, como equipa temos condições para cumprir os objetivos e subir na tabela."

Emoções: "Hoje perdemos o Nuno Santos para o próximo futuro, temos jogadores novos, e outros que ajudam a estabilizar emocionalmente quando os resultados não aparecem. Espero que treino a treino e jogo a jogo possamos ganhar estabilidade emocional. Conforme o jogo nos vai pondo problemas temos de conseguir resolver da melhor forma. Tínhamos problemas a ganhar em casa e já ganhamos dois seguidos. Com certeza que vamos ganhar mais. O equilíbrio é o mais importante. Temos de ir resolvendo os problemas à medida que eles forem surgindo."