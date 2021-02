Jesualdo Ferreira, treinador do Boavista, deu seguimento à contestação ao lance do segundo golo do Gil Vicente, que deu os três pontos à equipa de Barcelos no Bessa.

Lance do segundo golo do Gil Vicente, muito contestado pelo Boavista: "Eu não estou muito disposto a discutir essas questões, teria que ser desagradável, estou desiludido com muita coisa que tenho visto. Se é preciso ir ao VAR para ver se o lance do segundo golo tem alguma incorreção, das duas uma: ou as imagens não estão bem, ou o árbitro não sabe ver. O penálti também é discutível. Vejo imagens de lado, de frente, de trás, se toca, se não toca... Estou desiludido, nem vou falar do resultado, perdemos o jogo de uma forma que não foi justa, parabéns ao Gil Vicente, mas foi um jogo feio, acima de tudo porque nós não fomos capazes de, nos momentos em que o jogo esteve mais limpo, de nos impormos de forma determinante. Há sempre uma série de acontecimentos que vão surgindo e o Boavista paga essa fatura. Não vou ser deselegante, mas sou profissional e sei as regras que me regem. Não estou com vontade de discutir isso. Não estivemos bem, mas nunca estivemos por baixo do Gil Vicente."

Mais sobre arbitragem e o Boavista no último lugar: "Não era tema para estarmos a conversar sobre a arbitragem, os erros existiram e foram penalizadores para nós. Vamos assumir a responsabilidade, durante muito tempo isto aconteceu sempre contra o Boavista. Foram dois ou três jogos, não gostaria de falar mais no assunto, acho que não perdemos bem, mas não estivemos muito bem para poder ganhar este jogo."