Jesualdo Ferreira: "Nem sempre é fácil explicar porque determinadas coisas acontecem"

Declarações de Jesualdo Ferreira, treinador do Boavista, após a derrota diante do Marítimo, por 0-1, no estádio do Bessa, a contar para a 29.ª jornada da Liga NOS.

Análise de jogo: "Estranhamente entramos mal num jogo em que tínhamos grande responsabilidade porque se tratava de um adversário direto, tratava-se de uma final. Mas é estranho, ainda não encontrei razões para que a equipa tivesse entrado mal. Foi perdendo confiança e Foi dado confiança ao adversário que acabou por merecer a vitória. Ou melhor, diria não "merecer a vitória", mas por dar mérito por aquilo que fez. Andamos sempre muito atrás do jogo, quando deveríamos andar à frente. Isso já não é a primeira vez que acontece e portanto, para nós, questões continuam a ser muito mais no plano mental do que no plano físico, tático e técnico."

Reação: "Se contar tudo, faltam cinco jogos que ainda vão acontecer. Nós temos que conquistar os pontos para chegar aos nossos objetivos. Aliás, eu penso que isso vai ser até o fim, porque provavelmente haverá outros jogos com pouca lógica. Temos que ir à procura daquilo que queremos e hoje não tivemos longe daquilo que queremos. Acima de tudo, não nos envolvemos no jogo como eu gostaria que acontecesse, assim como já aconteceu antes com o Moreirense, Famalicão, Paços Ferreira, Rio Ave... São todos jogos em que tivemos... com o próprio Braga numa determinada altura do processo. Estranhamente isso aconteceu hoje."

Pressão: "Só posso considerar isso como um comportamento que tem a ver com a pressão que existe, com a forma como os jogadores encararam o jogo, com a responsabilidade que retribuíram quando esse jogo deveria ter sido jogado com alegria, com confiança e acima de tudo com um propósito muito claro de conquistar os três pontos. Nem sempre é fácil explicar porque determinadas coisas acontecem. Está aqui a realidade, perdemos esse jogo, mais um jogo que perdemos em casa e agora é continuar com a mesma ideia que tínhamos antes, jogo a jogo."

Questão mental: "Essa equipa já foi capaz de fazer muito melhor do que já fez hoje. Significa que tem capacidade, conhecimento para fazer. Muitas vezes as coisas não acontecem por erros individuais, um caso ou outro de um jogador com menos capacidade num determinado dia, ou menos disposição. Tudo isso tudo são coisas que sabemos que existem. Mas a verdade é que coletivamente hoje falhamos e temos que tentar resolver o problema".