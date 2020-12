Jesualdo Ferreira muito perto de voltar à I Liga

O treinador, de 74 anos, reuniu-se na quinta-feira com a SAD para acertar pormenores contratuais antes de ser oficializado como sucessor de Vasco Seabra

A SAD do Boavista pretende um treinador com perfil forte e aposta tudo em Jesualdo Ferreira.

A contratação do experiente treinador, de 74 anos, tornou-se prioritária, ao ponto de o dia de quinta-feira ter sido preenchido com reuniões. Está tudo bem encaminhado e o acordo estará preso por detalhes contratuais. Em cima da mesa está um contrato válido por uma época e meia. Mas a única certeza, neste momento, é que Jorge Couto, adjunto do plantel principal, e Daniel Rosendo, técnico da equipa sub-23, estarão no banco de suplentes no jogo de sábado, no Estoril, referente à quarta eliminatória da Taça de Portugal. Os dois treinadores asseguraram os treinos do plantel, na sequência da saída de Vasco Seabra, terça-feira.

Jesualdo Ferreira prepara-se para regressar aos palcos nacionais, seis anos depois de experiências nos campeonatos do Egito, Catar e no Brasil. Não deixa de ser curioso o facto de o treinador estar prestes a retomar a carreira em Portugal no clube onde esteve em 2006, mas no qual não chegou a fazer qualquer jogo oficial, porque o FC Porto foi, entretanto, buscá-lo ao Bessa para substituir Co Adriaanse. Nessa altura, Jesualdo Ferreira destacara-se com uma campanha que colocou o Braga a lutar pelos lugares cimeiros da I Liga.

Se a ideia era ter um técnico habituado a trabalhar com jovens e com jogadores mais experientes, Jesualdo Ferreira reúne essas duas condições, quer pelo seu trabalho nas seleções jovens, quer pelo currículo com plantéis de elite.