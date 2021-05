Jesualdo Ferreira: "Há um sentimento de que nada nos pode derrubar"

Declarações do treinador do Boavista na antevisão ao jogo com o Tondela, da ronda 31 da Liga NOS.

Jogo anterior com o Santa Clara: "O jogo de Santa Clara teve duas leituras diferentes: uma foi fazer crer a todos que, em qualquer circunstância e por mais dificuldades que existam, temos capacidade para discutir com qualquer equipa os três pontos. O outro aspeto do jogo foi a possibilidade de ter tudo na mão e deixar escapar em momentos de menos atenção. Esses aspetos foram já trabalhados antes e motivo das nossas conversas. Não foi muito esta semana, mais pela demonstração de confiança e satisfação de ver os jogadores a agirem bem e a treinar com alegria, sabendo que temos quatro jogos num curto espaço de 12 dias e todos com grau de dificuldade elevada. Mas, também sabemos que em quarto jogos se vai decidir as nossas vidas e sinto que estão muito comprometidos e envolvidos do que vai ser os quatro jogos, a começar pelo jogo de amanhã. "

Tondela: "Tondela é uma boa equipa, que fez uma primeira volta com grandes dificuldades fora, fez todos os pontos em casa, na segunda volta as coisas alteram-se e equilibraram-se e começou a fazer pontos fora, Joga o jogo com muita qualidade e tem bons jogadores e esperamos um Tondela a fazer o mesmo que noutros jogos e temos de fazer tudo para conseguirmos distanciar dos nossos adversários e aproximarmo-nos de outros. É uma oportunidade que não podemos perder."



Superação: "A história no Boavista nos últimos tempos tem sido difícil. Há um sentimento de que nada nos pode derrubar, isso é importante. Agora temos de fazer o nosso trabalho, jogar de acordo com o que temos feito muitas vezes e deitar para o lado o que temos feito de negativo, acreditar e seguir em frente, pelos pontos que nos garantem a permanência.

Adeptos: "Futebol sem adeptos não tem a mesma emoção, nem reações que são difíceis de controlar mas que tem influência sem se esperar. O fator casa conta pouco. Quando digo que o Boavista fez uma má prestação em casa fica a ideia de como seria o Boavista ou onde poderíamos estar com público, com adeptos, com a pressão que também motiva e se transmite para o jogo quando temos alguns jogadores com momentos de quebra, essa emotividade leva-nos a superar. A superação muitas vezes vem de fora. A massa adepta do Boavista é vibrante, calorosa, é apaixonada pelo clube tem faltado. Temos conseguido fora melhores exibições e resultados. Temos de acreditar muito nos jogadores."