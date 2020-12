Jesualdo Ferreira explica "sim" ao Boavista: "Os adeptos não se esquecem da minha saída"

Contrato do experiente técnico com o clube axadrezado durará até ao final da próxima temporada. Confiança demonstrada na inversão dos resultados

Oficializado como novo treinador do Boavista e orientado o primeiro treino no Estádio do Bessa, Jesualdo Ferreira abordou, esta segunda-feira, o porquê de ter aceitado o convite axadrezado e revelou qual o objetivo a cumprir no clube.

"Foi pela forma como fui convidado que me convenceram a voltar, (...) com perspetiva de um projeto que acho interessante e de importância determinante para o clube", referiu inicialmente o "professor", na primeira entrevista como treinador boavisteiro, cujo contrato é valido até 2021/22.

Jesualdo Ferreira salientou que "as questões postas num momento que não é fácil motivaram ainda mais" a resposta positiva dada à administração axadrezada, que propôs ao técnico "devolver ao Boavista a confiança com que se começou a época".

O experiente técnico reconheceu que "face ao momento atual" do Boavista - foi recentemente eliminado pelo Estoril Praia da Taça de Portugal e ocupa o 15.º lugar da I Liga - "poder-se-á não acreditar" no sucesso a longo prazo, mas o próprio garantiu ter confiança.

"Eu acredito e toda a estrutura acredita que se pode avançar para melhores plataformas de rendimento. Está lançado o desafio", apontou Jesualdo Ferreira, que confessou que os jogadores do Boavista têm "saudades" de ter os adeptos e sócios nas bancadas.

Por fim, o treinador de 74 anos, que já havia passado pelo clube axadrezado em 2006, tendo trabalhado somente "sete semanas" antes de ir para o FC Porto, mencionou que essa saída abrupta serviu agora de motivação para voltar ao convívio das panteras.

"Os adeptos não se esquecem da minha saída do clube. Como eu não me esqueci. Durante o tempo que aqui estive, sensibilizaram-me as pessoas, a forma como fui tratado. Deixaram sempre em mim um rastro de gratidão. Por isso, houve uma parte de mim, que está cá dentro, que disse que tinha de vir", finalizou Jesualdo Ferreira.

Jesualdo Ferreira, que já disputou 350 jogos no escalão principal do futebol português, vai orientar as panteras negras pela primeira vez na visita ao Paços de Ferreira, no próximo domingo, no Estádio Capital do Móvel.