Jesualdo Ferreira: "É um prazer voltar a Portugal e estar num grande clube"

Técnico português estreou-se ao leme do Boavista com um empate (1-1) em Paços de Ferreira.

Regresso a Portugal: "Quero começar por cumprimentar todos os desportistas, toda a gente que gosta de futebol, que tem paixão e não pode estar presente, é um prazer voltar a Portugal e estar na liderança de um grande clube, como é o Boavista. Num futuro próximo, com tudo a decorrer normalmente, poderemos atingir patamares maiores. Foi um resultado justo, o Paços é uma equipa forte, tem feito grandes jogos. Creio que houve um momento decisivo, a equipa a ganhar não foi capaz de manter a confiança suficiente. Deu para perceber que o trabalho que temos para fazer, além de tático, é mental, para animar a consciência de todos os jogadores. Ainda falta muito trabalho para podermos chegar ao nível a que a equipa pode chegar".

Angel Gomes no eixo do ataque: "Queríamos tirar o Angel da pressão dos adversários, dar-lhe alguma liberdade para poder jogar como ele sabe e, acima de tudo, aproveitar a capacidade do jogo em profundidade dos dois avançados e tentar que a equipa estivesse mais próxima do meio-campo sem bola. Foi isso que faltou, talvez por isso acabámos por fazer uma falta que não devia ter acontecido e sofrer um golo com que não contávamos. O que fica é a minha satisfação por voltar [a Portugal] e por estar no Boavista, sentir que temos pela frente um grande trabalho e uma grande aposta. É isso que estou determinado em fazer".