Jesualdo e a visita à Luz: "Não é preciso estar a alimentar muito a mente dos jogadores"

Treinador do Boavista espera "aumentar níveis de confiança" depois do duelo com o Benfica

Jesualdo Ferreira fez a antevisão do jogo com o Benfica, na Luz, aos canais oficiais do clube. O treinador do Boavista defendeu que não interessa "muito" discutir as questões do resultado, considerando que o mais importante é o comportamento que a sua equipa vai apresentar perante um adversário com a qualidade do Benfica.

Perspetivas

"Vamos jogar num grande estádio, num jogo entre Benfica e Boavista que tem história, grandes jogadores e grande treinador que o Benfica tem. Não temos público, o que é uma pena. Estamos numa fase de crescimento e, para nós, é importante competir. Para ter alguma capacidade de competir é preciso que a equipa seja capaz de sair do seu registo e passe para patamares superiores. Esta equipa tem capacidade para o fazer e espero que o faça. É um bom momento para que isso aconteça. Não vou discutir questões de resultado, não me interessa minimamente, interessa-me é o que a equipa possa demonstrar ao nível da forma como se vai jogar contra uma equipa com a qualidade do Benfica".

Mentalidade competitiva

"Essa é a nossa obrigação enquanto equipa que quer ter prestações positivas. Já tivemos algumas, outras não fomos capazes, já ganhámos jogos que merecemos ganhar e já perdemos jogos que não merecíamos perder. Neste jogo, vou pensar exclusivamente em observar como é que esta equipa é capaz de competir num estádio difícil, contra um adversário muito forte. Desafiar-nos a nós próprios é um processo que utilizamos internamente no que diz respeito à nossa motivação".

Motivação

"É um jogo fácil para o treinador. Não é preciso estar a alimentar muito a mente dos jogadores, tenho apenas de relembrar o que este jogo significa para nós, qual é a qualidade do adversário, mas, acima de tudo, subir os níveis da nossa confiança. Espero que, durante o jogo, possamos passar para cima daquilo que tem sido o registo que temos apresentado".

Crescimento coletivo

"Tem havido uma melhoria coletiva e individual. Há muitos jogadores que têm vindo a mostrar mais qualidade do que tinham, o que é normal quando se está a crescer. Mesmo os jogadores que já são crescidos têm momentos em que estão melhores. Isso é um aspeto individual, mas, acima de tudo, é o coletivo que nos interessa mais. Com essa capacidade coletiva podemos chegar mais longe e tirar proveito das capacidades individuais de alguns jogadores. Isto acontece em qualquer equipa e o Boavista, mais do que nunca, precisa de ser uma equipa coletivamente muito forte para chegar onde quer".