Técnico do Boavista, em conferência de Imprensa, criticou a exibição feita na primeira parte e reconheceu a superioridade algarvia no jogo da 24.ª jornada da Liga NOS. Professor está plenamente convicto na permanência boavisteira no principal escalão

Análise: "Foram os piores 45 minutos que fizemos desde que cheguei ao Boavista. As razões não são fáceis de dar. A verdade é que não fomos capazes de entrar com a atitude e com a estratégia que tínhamos preparado. Sabíamos bem como é que o Farense ia jogar. O que o Farense teve em termos de atitude, de agressividade, de querer, de à vontade, nós fizemos exatamente o contrário. Foram 35 minutos em que andámos atrás do jogo. Acabámos por ser felizes com a defesa do penálti. A segunda parte foi melhor, mas foi uma segunda parte já sofrida por tudo o que já tinha passado. E o Farense depois controlou. Embora tenhamos tido uma ou outra oportunidade, a verdade é que não conseguimos superar uma equipa que foi melhor que nós. O que aconteceu na primeira foi que nós não conseguimos ter uma atitude agressiva, e, quando digo agressiva, não estou a falar em faltas. Razões de natureza mental, claramente, não são de outro tipo."

Luta pela permanência: "Claro que continuo a acreditar. Mas não somos só nós. Há muitas equipas que estão com mais um ponto ou menos um ponto, e a verdade é que só temos 10 jogos para conseguir chegar a tempo. Neste momento vai haver uma interrupção, muitos jogadores vão para fora, e vamos treinar com o que temos. Quando nos reunirmos todos vamos preparar o próximo jogo com o cuidado que ele merece."