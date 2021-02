Jesualdo e o dérbi com o FC Porto: "Todos sabem que temos algumas limitações..."

Declarações do treinador do Boavista antes do encontro com o FC Porto, da jornada 19 do campeonato.

Arbitragens: "No meu discurso com os jogadores, já lhes disse, várias vezes nos jogos que fizemos, que não me vou, nem eles, esconder atrás dos árbitros. Porque vamos ter de assumir os nossos insucessos e porque não estamos bem, ou porque não aconteceu certo tipo de situações favoráveis. Isso é um bom escudo de defesa, mas não vou deixar de referir que sempre algumas situações que aconteceram os prejudicaram de alguma forma clara. A história que conhecemos regista factos que não os poderemos esquecer no futuro. Assunto para mim encerrado. As polémicas com as arbitragens têm sido muitas, acima de tudo, muito vivas, e tenho algum receio que possa, a dada altura, desvirtuar tudo o que queremos, que é a verdade desportiva."

Dérbi: "Vamos jogar com o campeão nacional em título, vencedor da Taça de Portugal, com a equipa que representa ainda Portugal na Champions, vamos jogar com o FC Porto, o Dragão, e sabemos, normalmente, qual é a posição desta equipa quando joga no seu estádio, e fora, contra todos os adversários. Nós, Boavista, que temos a nossa história nos campeonatos nacionais e nos dérbis com o FC Porto, vamos ao Estádio do Dragão com aquilo que somos capazes de fazer no momento. Vamos tentar discutir o jogo com o FC Porto. Nunca fui capaz de entender que alguma equipa pudesse ganhar o suficiente para que não discutisse os jogos. Todos sabem que temos algumas limitações neste momento, alguns dos casos pela arbitragem, não temos o Javi, não temos o Chidozie, este por razões contratuais, mas vamos com a disposição clara de discutir o jogo, dignificar o Boavista e procurar, em cada jogo, aprender mais e sermos melhores."

Momento: "Trabalha-se melhor sobre vitórias. Após a vitória em Portimão, chegámos ao jogo com o Gil Vicente e fomos melhores. Fomos muito melhores do que o adversário e acabámos por perder o jogo e todos perceberam como isso aconteceu. Em pequenos detalhes também percebemos que, às vezes, temos de nos queixar mesmo. O Boavista acabou por fazer um jogo muito competitivo e os jogadores puseram tudo em campo. Com este espírito é muito mais fácil mexer em outras coisas de natureza tática. Temos de trabalhar muito para jogar bem, os resultados têm de aparecer."