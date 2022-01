Javi Garcia foi a novidade no treino do Boavista

Internacional espanhol foi a novidade no treino desta quinta-feira e está em condições de jogar terça-feira, com o Santa Clara, nos Açores

O treino desta quinta-feira contou com Javi García, recuperado de uma lesão muscular que o impediu de alinhar nos últimos jogos do Boavista.

O internacional espanhol não joga desde o dia 11 de dezembro do ano passado, altura em que foi titular contra o Sporting, em Alvalade. Desde essa altura, foi apenas suplente não utilizado com o Gil Vicente, no Estádio do Bessa, no passado dia 15.

A treinar à parte estiveram o defesa-central Tiago Ilori e o avançado Tiago Morais, jogadores que trabalharam no relvado e com bola.

Afastado da final da Taça da Liga, o Boavista joga terça-feira, com o Santa Clara, nos Açores.