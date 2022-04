Javi García, a saída do Benfica e os encantos do Porto: "Uma bela cidade"

Declarações do jogador do Boavista em entrevista ao jornal "As".

Javi García cumpre a segunda temporada no Boavista, num regresso a Portugal depois de ter brilhado com a camisola do Benfica. O jogador espanhol concedeu uma entrevista ao diário "As" e lembrou os tempos de águia ao peito.

"Tive os meus melhores anos no Benfica. Depois disso, várias equipas chamaram-me e eu escolhi o Manchester City porque era a que mais me entusiasmava. Sempre adorei a Premier League. É claro que a vida lá era complicada porque era muito diferente de Espanha ou Portugal. Era futebol, futebol e futebol. Havia muito pouco para fazer, poucos restaurantes, e lembro-me de uma frase da minha mulher, então minha namorada, dois ou três meses depois de termos chegado: 'para onde vamos, para onde fomos ontem ou anteontem?'", lembrou o experiente defesa/médio de 35 anos.

"Nessa altura o clube estava a crescer e eu não tinha ninguém que falasse espanhol para me ajudar na integração. Pensei que podia fazer tudo e isso sobrecarregou-me durante alguns meses. Na segunda época estive mais calmo e ganhámos a Premier League com Pellegrini. A mudança de Mancini para Pellegrini foi uma forma de cuidar mais da bola, até à chegada de Guardiola. Depois deixaram bem claro o que queriam fazer. Guardiola está a levar esse estilo de jogo ao extremo. Desde que produza títulos, está ótimo", vincou.

Javi García não escondeu que está encantado no Porto. "É uma bela cidade, a minha família e eu estamos muito felizes. É menos caótico do que Lisboa, que tem muitas pessoas e carros. O Porto é mais familiar, e agora, depois da covid-19, estamos a começar a apreciá-lo", rematou.