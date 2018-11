Yusupha a caminho da recuperação total

Ponta de lança gambiano está na fase final da recuperação da lesão e pode voltar na semana do jogo com o FC Porto, o próximo para o campeonato, marcado para o início de dezembro

Tem sido um verdadeiro calvário e uma tristeza para Yusupha Njie este início de temporada, depois de uma época de destaque no ataque boavisteiro, que levou inclusive ao interesse do Stade Reims, equipa francesa, com que o jogador chegou a ter tudo acertado, mas devido a problemas envolventes ao negócio acabou por não se confirmar a transferência. Ainda assim, o Boavista já tinha deixado bem claro todo o interesse no futebolista, ao adquirir em junho deste ano a totalidade do passe do avançado que pertencia em parte ao FUS Rabat, de Marrocos. Só que uma lesão no joelho esquerdo impossibilitou o avançado de iniciar a época como os boavisteiros gostariam.

Foi Yusupha quem, em outubro, informou que tinha sido operado ao joelho e que estava a recuperar a bom ritmo. Pois bem, as notícias parecem ser finalmente muito agradáveis para Yusupha. Ao que O JOGO apurou, o gambiano já faz alguns exercícios mais exigentes e a perspetiva é que esteja de volta no final deste mês, ou seja, na semana em que o Boavista vai receber o rival FC Porto, no Estádio do Bessa (2 de dezembro). Dificilmente Yusupha estará apto a jogar nesse dérbi portuense, mas será um sinal de que estará muito próximo o seu regresso à competição, tornando-se assim numa alternativa importante para o ataque da equipa de Jorge Simão, e bem precisa. A equipa boavisteira é uma das menos goleadoras do campeonato, com oito golos apenas em dez jogos já realizados. Motivo de alguma preocupação para as hostes boavisteiras. Na última jornada, no Restelo, o Boavista empatou a zero, embora o resultado tenha de se considerar positivo, uma vez que o encontro foi no Estádio do Jamor, com um adversário que luta pelos mesmos objetivos.

Os boavisteiros encontram-se nos lugares de despromoção, com nove pontos.